طالبان تعلن استعدادها للتفاوض مع أميركا "لإنهاء الحرب"

أعلن تنظيم طالبان الأفغاني بقيادة ملا هيبة الله، السبت، عن استعدادها البدء بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب في البلاد.

وبناء على ما جاء في بيان لطالبان بمناسبة عيد الأضحى طلب هذا التنظيم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدخول في مفاوضات سلام مباشرة مع طالبان.

وانتقد بيان طالبان الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان، قائلاً: "الولايات المتحدة، ومن أجل ألا تتحمل مسؤولية الحرب في أفغانستان، بدل الدخول في المفاوضات تقترح مشروعاً ليس منطقياً ولا عملياً، بل إنه تسبب في الغلاء والفشل للأميركيين في حربهم".

وتابع البيان: الآن، في حال كان الأميركيون مستعدين للتفاوض من خلال قبول الحقائق في أفغانستان، فإننا سنعتبرها خطوة معقولة من جانب الولايات المتحدة.

ودعا واشنطن "إلى التفاهم بدل الحرب، وهي طريقة لضمان نهاية هذه الحرب الطويلة. والطريقة الوحيدة، هي نهاية احتلال أفغانستان، فقط لا غير".