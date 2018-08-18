وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان

توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن عمر يناهز 80 عاماً بعد فترة قصيرة من إصابته بمرض، وفق ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه السبت.

وفي جنيف، أشارت المؤسسة في بيان: "ببالغ الحزن تعلن عائلة عنان ومؤسسة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفاة كوفي عنان بسلام السبت 18 آب/أغسطس بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة".

كما ذكر مصدران مقربان من عنان، الذي يحمل جنسية غانا، أنه توفي بمستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح السبت.

من جانبه، أشاد الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، بعنان، معتبراً أنه كان "قوة تعمل من أجل الخير".

وقال غوتيريس إن عنان "كان يجسد الأمم المتحدة بجوانب مختلفة"، مضيفاً أن "عنان خرج من الصفوف لقيادة منظمة إلى الألفية الجديدة بكرامة وتصميم لا مثيل لهما".

وتولى عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006، وتقاعد في جنيف، ثم عاش لاحقاً في قرية سويسرية بالريف القريب من المدينة.