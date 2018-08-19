طائرة إماراتية لإغاثة منكوبي الفيضانات في السودان

وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرض لها السودان مؤخراً.

تأتي هذه اللفتة "لتؤكد سعي الإمارات الدؤوب لمد أياديها البيضاء في كل أنحاء العالم وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الشدائد والأزمات"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقد شهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخراً أمطاراً غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذت عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في السودان من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.

وشملت جهود الهيئة الإغاثية أيضا توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية وكذلك المتضررون من الزلزال الذي ضرب محافظة لومبوك غرب إندونيسيا.

وفي العام 2017، احتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإنمائية التي قدمتها الدولة رسميا 19.32 مليار درهم، وهو ما يعادل 5.26 مليار دولار أميركي.