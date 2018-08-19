أول مرة منذ 3 سنوات.. عائلات كورية تلتقي في الشمال

تجمع عشرات من الكوريين الجنوبيين معظمهم من كبار السن الأحد عشية لقائهم الأول المنتظر جدا مع ذويهم #الكوريين_الشماليين الذين انفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).

وتندرج هذه السلسلة الجديدة من الاجتماعات المخصصة للعائلات التي فصل بينها النزاع، والأولى منذ ثلاث سنوات، في إطار الانفراج في شبه الجزيرة الكورية منذ بداية السنة.

وستنظم اللقاءات الأولى الاثنين في منتجع كومغانغ الجبلي الكوري الشمالي.

وانفصل ملايين الأشخاص بسبب الحرب الكورية التي رسخت الانقسام المحكم لشبه الجزيرة.

وتبلغ لي كيوم-سيوم الثانية والتسعين من العمر اليوم. وتأمل في أن تلتقي، الاثنين، بابنها الذي انفصلت عنه خلال الحرب.

وخلال هربها، فقدت زوجها وابنها الذي كان في الرابعة من عمره، ولم تكن ترافقها سوى ابنتها عندما استقلت عبارة متوجهة إلى الجنوب.

وستكون ابنتها معها الاثنين عندما ستلتقيان هذا الابن الذي يبلغ اليوم الحادية والسبعين من العمر، والذي سيأتي على الأرجح إلى هذا الاجتماع العائلي مع زوجة ابنه.

وقالت السيدة لي: "لا أعرف بماذا أشعر، هل هو شعور إيجابي أو سلبي". وأضافت: "لا أعرف هل ما يحصل حقيقي أم أني أحلم".

وفي الجنوب، تزوجت لي من جديد وأنجبت سبعة أولاد. لكنها بقيت قلقة باستمرار على ابنها الذي بقي في الشمال. فالأسئلة اليوم عديدة. وقالت: "أين عاش؟ مع من؟ من رباه؟ لم يكن سوى في الرابعة من عمره".

ولم تتوقف #الحرب_الكورية إلا بهدنة. ولم توقع أي معاهدة سلام، وما زال الشمال والجنوب، فعليا، في حالة حرب. ومنذ ذلك الحين، منعت كل الاتصالات المدنية بشكل صارم.

ومنذ العام 2000، نظم الجانبان عشرين سلسلة من الاجتماعات للعائلات المنقسمة، مع تحسن العلاقات الثنائية. لكن بعد 65 عاما على الهدنة، بات الوقت ضيقا للذين ما زالوا على قيد الحياة.

وفي البداية، قدم 130 ألف كوري جنوبي طلبات للمشاركة في هذه الاجتماعات. والأكثرية الكبيرة منهم قد توفيت حاليا. ومعظم الأحياء تفوق أعمارهم الـ80. أما أكبرهم سنا فيبلغ من العمر 101 عام.