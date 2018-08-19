لندن: توجيه تهمة محاولة القتل لمنفذ الدهس قرب البرلمان

أعلنت الشرطة البريطانية أن الشاب الذي دهس أشخاصاً بسيارته قرب مقرّ البرلمان في لندن الثلاثاء، متسبّباً بإصابة 3 أشخاص بجروح وُجّهت إليه السبت تهمة "محاولة القتل".

موضوع يهمك اتضح أن مهاجم المارة بسيار طراز Ford Fiesta قرب #البرلمان_البريطاني في لندن أمس الثلاثاء، هو سوداني الأصل عمره 29 واسمه... السوداني الذي روّع لندن بسيارة كادت تدهس عشرات المشاة العرب و العالم

وقالت الشرطة إن صالح خاطر (29 عاماً)، وهو بريطاني من أصل سوداني يقيم في برمنغهام قاد الثلاثاء سيارته فوق رصيف ودهس شرطيين وأشخاصاً كانوا على دراجات هوائية خارج مقر البرلمان، سيمثل الاثنين أمام محكمة وستمنستر في لندن.

وأضافت: "نظراً لما يتمتع به الموقع من أهمية رمزية ومزاعم استهداف مدنيين وضباط شرطة، فإن الادعاء يتعامل مع هذه القضية على أنها إرهاب".