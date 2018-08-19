هزة بقوة 8.2 درجة تضرب المحيط الهادي ولا خوف من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والمركز الأميركي للتحذير من موجات تسونامي إن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 8.2 درجة وقع في المحيط الهادي قرب فيجي وتونغا، اليوم الأحد، ولكنه كان على عمق كبير ولم يؤد إلى موجات مد عملاقة.

ووقع الزلزال على بعد 559.57 كيلومتر تحت سطح الأرض مما يضعف من قوة الاهتزاز عند السطح.

وقال المركز الأميركي للتحذير من تسونامي إن الزلزال كان أعمق من أن يسبب موجة مد عملاقة.

وذُكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 8 درجات، ولكن تم رفعها إلى 8.2 درجة، وهي قوة يمكن أن تسبب أضراراً فادحة لو لم يكن الزلزال على عمق كبير.

وكان مركز الزلزال على بعد 270 كيلومتراً شرق ليفوكا في فيجي وعلى بعد 443 كيلومتراً غرب نيافو في تونغا.

وتقع هذه المنطقة في "حلقة النار" التي تكثر فيها الزلازل.