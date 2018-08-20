إسبانيا: الهجوم على مركز شرطة عمل إرهابي

أعلنت الشرطة الإسبانية أن شرطية قتلت، الاثنين، أثناء تصديها لمهاجم يحمل سكينا خلال تنفيذه هجوما "إرهابياً" على مركز للشرطة في شمال شرق إسبانيا.

وقال مفوض شرطة منطقة كاتالونيا رافيل كوميس: "إنه من وجهة نظرنا هجوم إرهابي". وأضاف أن "الشرطية استخدمت سلاحها الناري لإنقاذ حياتها"، نقلا عن فرانس برس.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة على #تويتر أن رجلا دخل مركز الشرطة في كورنيلا قبل الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود"، وتعرض لإطلاق نار، بحسب رويترز.

ولم يتضح إن كان الرجل قد لقي حتفه أم لا. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة أنه ليس بوسعها تقديم المزيد من التفاصيل.