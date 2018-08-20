بريطانيا.. بدء محاكمة سوداني حول هجوم على البرلمان

مثُل رجل بريطاني من أصل سوداني أمام المحكمة في بريطانيا اليوم الاثنين فيما وجهت له تهمتين بالشروع في القتل بعد أن صدم بسيارة أشخاصا وحاجزا عند #البرلمان_البريطاني الأسبوع الماضي.

وتعتقد الشرطة أن علي صالح خاطر (29 عاما) قاد السيارة عمدا لدهس المارة وراكبي الدراجات مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص قبل أن تصطدم بحاجز أمني خارج البرلمان الثلاثاء الماضي.

وألقت السلطات القبض على خاطر في موقع الحادث. ومثُل اليوم الاثنين أمام محكمة #وستمنستر الابتدائية في #لندن حيث استمع إلى الاتهامين الموجهين له بالشروع في قتل أفراد من العامة ومن رجال الشرطة.

ولم يتحدث المتهم إلا ليؤكد اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته وعنوانه. وأعلنت القاضية إيما اربثنت أنه سيحتجز لحين المثول أمام محكمة أولد بيلي في 31 أغسطس/آب. ولم يكن هناك طلب مقدم للإفراج عنه بكفالة.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع القضية على أنها إرهابية بسبب طريقة تنفيذ الهجوم إضافة إلى طبيعة الموقع والأهداف.

وذكر المحققون أن الواقعة هي ثاني هجوم إرهابي فيما يبدو يستهدف مبنى البرلمان في غضون أقل من 18 شهرا. وقتل بريطاني اعتنق الإسلام أربعة أشخاص على #جسر_وستمنستر القريب في مارس/ آذار 2017.