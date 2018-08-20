إطلاق نار متبادل بين جنود إسرائيليين وفلسطيني في غزة

تبادل جنود إسرائيليون وفلسطيني إطلاق النار عند الحدود مع غزة الاثنين، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي رغم الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين.

وأبقت إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون) - وهو الوحيد المخصص للأشخاص بينها وبين قطاع غزة المحاصر - مغلقاً لليوم الثاني على التوالي، وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط، وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد البيان أن فلسطينياً أطلق النار على عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وردت قوات جيش الدفاع بإطلاق النار.

ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين فيما لم يعرف مصير الفلسطيني.

وأفادت ناطقة باسم الوحدة التابعة لوزارة الدفاع والمعنية الإشراف على الممر أن معبر إيريز مغلق الاثنين، وسيبقى كذلك "حتى إشعار آخر".

وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر.

وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، إلا أنها تأذن لعدد محدود من الأشخاص بالعبور لأسباب مختلفة.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.