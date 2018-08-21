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روسيا: تسليم منظومة إس-400 الدفاعية لتركيا في 2019

المصدر: موسكو - رويترز
S 400
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح اليوم الثلاثاء قولها إن روسيا ستبدأ في تسليم صواريخ إس-400 الدفاعية المتقدمة لتركيا في عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ إس-400 الروسية الصنع قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات إف-35.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشركة قولها أيضا إنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار.

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