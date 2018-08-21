طالبان تشارك في محادثات بموسكو.. وتوجيه دعوة لواشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن حركة طالبان تعتزم المشاركة في محادثات للسلام في أفغانستان تجرى في موسكو في الرابع من سبتمبر/أيلول.

جاء هذا في تقرير نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية إن روسيا وجهت الدعوة إلى 12 دولة بينها الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات الدولية، التي تأتي في وقت يزداد فيه دور موسكو ظهورا في أفغانستان.

وذكرت الوزارة أن موسكو تؤيد عرض الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر وتأسف لرفض طالبان للعرض يوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن زامير كابولوف المسؤول بوزارة الخارجية قوله أمس إن موسكو وجهت الدعوة لطالبان، التي تحظرها روسيا وتعتبرها منظمة إرهابية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن عبد القيوم كوتشاي سفير أفغانستان في موسكو رحب بمشاركة طالبان في المحادثات.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أجرت محادثات دولية بشأن أفغانستان في أبريل نيسان من العام الماضي لكن الولايات المتحدة لم تشارك.