استقالة رئيس لجنة التحقيق الأممية حول غزة

أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، استقالة رئيس لجنة التحقيق حول العنف في غزة التابعة للمجلس، الأستاذ الجامعي الأميركي ديفيد كرين "لأسباب شخصية".

وقبل السفير السلوفيني فوييسلاف سوك الذي يرأس حالياً مجلس حقوق الإنسان الاستقالة، وسيتعين عليه تعيين رئيس جديد للجنة التي تضم أيضاً سارة حسين (بنغلادش) وكاري بيتي مورونغي (كينيا)، وفقاً لبيان رسمي.

وكان كرين المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون عين في 25 تموز/يوليو للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع منذ آذار/مارس في قطاع غزة حيث قتل 171 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة التحقيق في 18 أيار/مايو ضد رأي الولايات المتحدة التي انسحبت الشهر التالي من المجلس الذي وصفته بأنه منحاز ضد إسرائيل.

وسيتعين على لجنة التحقيق تقديم تقريرها النهائي في آذار/مارس 2019.

وقد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006 لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لكن تقاريره غالباً ما تتناقض مع أولويات الولايات المتحدة.