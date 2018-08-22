روسيا تتعهد بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية الجديدة لا أساس لها وتعهد برد من موسكو. وفُرضت العقوبات الجديدة بسبب مزاعم عن عمليات تسلل إلكتروني وإمداد كوريا الشمالية بمنتجات نفطية بشكل غير قانوني.

وقال في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت إن العقوبات فُرضت بموجب "ذريعة زائفة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات، الثلاثاء، على مواطنين روسيين اثنين وشركتين إحداهما روسية والثانية سلوفاكية، بسبب ما وصفتها واشنطن بأفعالهم لمساعدة شركة روسية أخرى لتجنب العقوبات فيما يتعلق بأنشطة خبيثة، تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وأعلنت أيضا عن فرض عقوبات على شركتي شحن وست سفن روسية، قالت إنها تشارك في نقل منتجات بترولية مكررة إلى سفن كورية شمالية في انتهاك لقيود الأمم المتحدة.