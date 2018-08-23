التحالف عن البغدادي: إن كان موجودا أو لا.. لا يعني شيئا

اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أن قيادة أبوبكر البغدادي لتنظيم داعش باتت "غير مؤثرة" خاصة مع اقتراب "هزيمة" الإرهابيين بشكل كامل.

وقال شون راين خلال حوار أجراه عبر الهاتف مع صحافيين إن "البغدادي بات الآن عديم جدوى وغير فعال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عن قيادة تنظيم داعش".

يأتي ذلك غداة صدور أول تسجيل صوتي يُنسب إلى زعيم التنظيم المتطرف منذ عام ودعا فيه مناصريه إلى مواصلة القتال وعدم التخلي عن السلاح.

ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلى أيلول/سبتمبر العام 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً، على وقع هجوم لقوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله ووضعت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، موجود في سوريا قرب الحدود العراقية.

وأضاف راين "نعتقد أن قيادته غير مؤثرة ونحن نركز على هزيمة آخر فلول تنظيم داعش (...) إن كان موجوداً أو لا فإن هذا لا يعني شيئاً".

وفي سوريا، يتواجد التنظيم المتطرف شرق نهر الفرات في جيب محدود قرب الحدود العراقية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، كما في جيوب صغيرة في البادية (وسط).

وأضاف ريان أن تنظيم داعش بات يستخدم "آخر مقاتليه"، وفق قوله، "لذلك سيحاولون أن يتخذوا موقفاً صارماً (...) يبحثون عن هجمات استعراضية تظهرهم مؤثرين في وقت أنهم تقريباً هزموا عسكرياً، باستثناء المنطقة التي نحن على وشك دخولها".

وقال أيضاً إن هزيمة التنظيم "تستغرق وقتاً لأن التنظيم ترك وراءه مئات العبوات المتفجرة المصنعة يدوياً وهو ما يعيق التقدم".