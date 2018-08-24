الحكم بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاماً

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاي لمدة 25 عاماً، يوم الجمعة، في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة أوائل عام 2017.

وقالت الوكالة إن محكمة سيول العليا وجدت أن باك مذنبة في اتهامات من بينها الرشوة.

كانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاماً في أبريل/نيسان، قائلة إنها تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية "وون" من مجموعات كبرى مثل "سامسونغ" و"لوتي" لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

واستأنف ممثلو الادعاء على هذا الحكم وطالبوا بتغليظ العقوبة.