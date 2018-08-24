حرائق غابات تهدد قرى ألمانية وتجبر المئات على المغادرة

واصل حريق غابات كبير يستعر على بعد 50 كلم جنوب غربي #برلين امتداده في ساعة مبكرة، الجمعة، وأجبر مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم.

ووصلت رائحة الحريق إلى العاصمة الألمانية، فيما أتت النيران على أكثر من 400 هكتار من الغابات قرب مدينة بوتسدام.

كما طلب من نحو 600 شخص مغادرة منازلهم في ثلاث قرى بمقاطعة براندنبورغ في ساعة متأخرة الخميس، فيما كان حوالي 300 إطفائي يحاولون إخماد الحريق جواً بمروحيات مزودة بمدافع مياه.

من جهته، قال المسؤول في المقاطعة، كريستيان شتاين، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن "هدفنا الرئيسي لا يزال حماية المناطق التي تم إخلاؤها من الحريق"، مشيراً: "لم نتمكن من صد النيران بعد لكن لم يتأثر أي مبنى".

وتعقدت جهود إخماد الحرائق لوجود ذخائر من الحرب العالمية الثانية في المنطقة المتضررة، وفق ما صرح منسق عمليات الطوارئ، ميكاييل كنابيه، للإذاعة العامة آر.بي.بي.

ووصف كنابيه الوضع بـ"الدراماتيكي" قائلاً إن انفجارات صغيرة وقعت بسبب ذخائر مدفونة في الأرض.

كذلك أدى الجفاف وموجة حر إلى جعل مناطق ريفية في أوروبا عرضة بشكل خاص لخطر اندلاع حرائق، ألحقت دماراً في اليونان والسويد في وقت سابق هذا الصيف.

ومع اندلاع الحرائق على مسافة 100 كلم عن إحدى القرى الألمانية، طُلب من الأهالي المغادرة وأن يأخذوا معهم فقط الأشياء الضرورية مثل الأدوية والوثائق.

وتلقت خدمة الطوارئ مئات الاتصالات من مواطنين في برلين يقولون إنهم يستنشقون رائحة الدخان.

وكتب جهاز الإطفاء في برلين على تويتر أن "المنطقة الريفية برمتها تأثرت. السبب هو الحريق الكبير في براندنبورغ".