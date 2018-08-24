روسيا: كل الخيارات مطروحة للرد على العقوبات الأميركية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الجمعة، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق برد موسكو المحتمل على العقوبات الأميركية الجديدة.



كما نسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله إن موسكو لم تلحظ بعد أي إشارات على أن الولايات المتحدة مستعدة لتطبيع العلاقات.



وأضاف أن موسكو رصدت أيضاً محاولات من واشنطن للتراجع عن اتفاقيات مبدئية بين الرئيس فلاديمير #بوتين ونظيره الأميركي، دونالد #ترمب، خلال قمة هلسنكي الشهر الماضي.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا متهمة موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وتنفي موسكو هذا.