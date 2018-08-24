نيران الجيش الإسرائيلي تصيب 190 فلسطينيا قرب غزة

أصيب نحو 190 فلسطينياً بينهم 50 بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجات "#مسيرات_العودة" التي نظمها الفلسطينيون بعد ظهر الجمعة قرب حدود #قطاع_غزة مع #إسرائيل، على ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان إن "إجمالي الإصابات بلغ 189 حالة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والغاز (المسيل للدموع) ومن بين الإصابات 50 مصابا بالرصاص الحي بينهم 10 أطفال وامرأتان".

وشارك عدة آلاف من الفلسطينيين في الجمعة الثانية والعشرين للاحتجاجات قرب السياج الحدودي للقطاع.

ووفق شهود، فإن عشرات الفتية قاموا خلال الاحتجاجات باقتلاع عدد من الزوايا الحديدية المثبت عليها السياج الحدودي الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

ويعتبر هذا اليوم الأقل عنفا منذ بدء الاحتجاجات في 30 آذار/مارس الماضي، بهدف"تأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة" والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد.

وأفاد مراسل أنه لم يشاهد أي بالونات حارقة الجمعة، لكنه رصد عددا محدودا من الطائرات الورقية التي لا تحمل أي مواد حارقة، كان يطلقها فتية فلسطينيون خلال التظاهرات التي انتهت مساء.

وذكر أنه بخلاف أيام الجمعة السابقة أطلق الجنود الإسرائيليون النار في الهواء عدة مرات قبل استهداف المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الحدودي، كما أطلق الجنود عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وقال خليل الحية القيادي في حركة حماس إن حالة الهدوء النسبي التي شهدتها احتجاجات الجمعة "تهدف لإعطاء فرصة للمباحثات في القاهرة"، للتوصل إلى اتفاق للتهدئة.

وفي بيان، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن "مسيرة العودة مستمرة متواصلة"، مشيدة بـ"كل جهود الدول والهيئات التي تسعى لكسر الحصار عن شعبنا وبوحدة شعبنا وفصائله التي تمسكت بمعادلة عنوانها التهدئة مقابل كسر الحصار والالتزام بها ما التزم العدو بها".

وبحسب مسؤول في حماس، فإن قادة من الحركة والفصائل سيتوجهون الأحد والاثنين من غزة إلى القاهرة لاستئناف المباحثات الجارية بشكل غير مباشر مع إسرائيل، والتي تهدف إلى "تثبيت التهدئة مقابل رفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، والذي شارك في احتجاجات الجمعة "قد يشهد الأسبوعان القادمان إعلانا للتهدئة ورفع الحصار الإسرائيلي"، من دون تحديد سقف زمني.

وكانت حماس والفصائل أجرت جولة مباحثات برعاية مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف الأسبوع الماضي، وأفاد مسؤولون في حماس أن هذه المباحثات "قطعت شوطا كبيرا".

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في خطبة عيد الأضحى، الثلاثاء، "بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة الحصار الإسرائيلي"، مؤكداً مواصلة مباحثات التهدئة.