موسكو تكبل رأس المعارضة.. صاحب شعار "بوتين ليس قيصرنا"

كتبت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني على تويتر السبت، أن الشرطة في موسكو احتجزته. وأضافت المتحدثة كيرا يارميش أن الشرطة اقتادت نافالني إلى مركز شرطة محلي وأن سبب احتجازه لم يتضح.

ومنعت السلطات نافالني، الذي تعرض للاعتقال والحبس عدة مرات لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين، من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا العام.

وكان أحدث حكم صدر بحق نافالني (42 عاما) في مايو بالحبس 30 يوما لدوره في تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

ودعا وقتها لمظاهرات في أكثر من 90 بلدة ومدينة تحت شعار "بوتين ليس قيصرنا" للاحتجاج على ما قال إنه الحكم الاستبدادي للرئيس الروسي.

وكان بوتين البالغ (65 عاماً) نجح في الحصول على فترة ولاية جديدة في مارس/آذار ممددا حكمه لروسيا لست سنوات أخرى.