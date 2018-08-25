وزيرة خارجية النمسا: انحناءتي أمام بوتين ليست خضوعا

رفضت وزيرة الخارجية النمساوية، #كارين_كنايسل، السبت، الانتقادات الحادة التي وجهت لها بسبب انحنائها بشدة للرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين خلال زفافها الأسبوع الماضي. وأكدت أن اللفتة لم تكن إشارة إلى الخضوع.

وقالت كنايسل في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة النمساوية "تم تفسير ذلك على أنه تصرف يدل على الخضوع.. لكن من يعرفونني يعلمون أنني لا أخضع لأحد".

وأضافت أن مثل تلك الانحناءة هي تحية تقليدية في نهاية الرقصة، موضحة أن بوتين انحنى لها أولا.



وتعرضت كنايسل لعاصفة من الانتقادات بعد أن انحنت بشدة لبوتين. وقال بعض المحللين إن هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة #النمسا.



وعيّن حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي أبرم اتفاق تعاون مع حزب روسيا المتحدة الذي ينتمي له بوتين، كنايسل (53 عاما) وزيرة للخارجية. وكنايسل خبيرة في شؤون الشرق الأوسط وليس لها انتماءات سياسية.