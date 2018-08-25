"فتح" تكشف عرض إسرائيل لحماس وتسريبات حول قطر

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الأنباء التي تم تداولها عن تفاصيل اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس بالكاذبة، مشددا على أن الحركة لم تطرح أي فكرة عن مطار غير مطار غزة ولم تطلب مرتبات للموظفين عبر إسرائيل.

وتجيء تصريحات أبو مرزوق بعد مقابلة صحافية أجراها #محمود_العالول، نائب رئيس #حركة_فتح، قال فيها إن إسرائيل عرضت على #حماس ميناء مع رصيف في #قبرص.

العالول أفاد أيضا أن إسرائيل عرضت مطارا بجوار إيلات تحت إشراف إسرائيلي وخط طيران وحيد باتجاه #قطر.

وأشار نائب رئيس حركة فتح إلى أن دوافع التهدئة الراهنة ليست فلسطينية خالصة، وأن التناقضات كثيرة مع اشتراك " #قطر و #تركيا و #إيران" في الملف.

وأكد العالول أيضا أن إسرائيل تسعى لتهدئة من أجل فرض أمر واقع جديد.