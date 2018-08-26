أردوغان: إذا انهار "الأناضول" لن يكون هناك شرق أوسط

حذَّر الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأحد، من هجمات تستهدف بلاده، وقال إن جدار " #الأناضول" إذا انهار، لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا ومناطق أخرى.
و"الأناضول" هو الاسم التاريخي لمنطقة جغرافية تشمل حاليا معظم أراضي تركيا المعاصرة.
وتعهد أردوغان بتحقيق السلام والأمن في #العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية، مضيفاً أنه سيتم القضاء على المنظمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف، متحدثا في موس بجنوب شرقي البلاد، أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو "الأناضول"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.
وقال: "لا تنسوا، الأناضول جدار، وإذا انهار هذا الجدار لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز".