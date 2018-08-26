أردوغان: إذا انهار "الأناضول" لن يكون هناك شرق أوسط

حذَّر الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأحد، من هجمات تستهدف بلاده، وقال إن جدار " #الأناضول" إذا انهار، لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا ومناطق أخرى.

و"الأناضول" هو الاسم التاريخي لمنطقة جغرافية تشمل حاليا معظم أراضي تركيا المعاصرة.

وتعهد أردوغان بتحقيق السلام والأمن في #العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية، مضيفاً أنه سيتم القضاء على المنظمات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف، متحدثا في موس بجنوب شرقي‭ ‬ البلاد، أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو "الأناضول"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.



وقال: "لا تنسوا، الأناضول جدار، وإذا انهار هذا الجدار لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز".