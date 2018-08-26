التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي بسبب "العالقين"

فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بحق وزير الداخلية ماتيو سالفيني بتهمة "احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة" في قضية المهاجرين العالقين على متن السفينة ديتشوتي، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيطالية مساء السبت.

كذلك، استهدف التحقيق الذي فتحته نيابة اغريغنتي في صقلية مدير مكتب سالفيني، على أن تتولاه نيابة باليرمو، كبرى مدن هذه الجزيرة في جنوب إيطاليا، وفق المصدر نفسه.

ورست السفينة "ديتشوتي" في مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين لكن الحكومة منعت 150 مهاجرا على متنها من مغادرتها في ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبي استقبال عدد منهم.

وفي وقت سابق السبت، استجوبت النيابة في صقلية عددا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.