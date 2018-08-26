الهند.. عدد قتلى فيضانات كيرالا يرتفع إلى 445

رفعت السلطات حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا في جنوب الهند إلى 445 قتيلاً، الأحد، بعد العثور على 28 جثة إضافية لدى تراجع المياه.

ولا يزال مليون شخص يقيمون في مخيمات مؤقتة، فيما يعتبر 15 في عداد المفقودين، نتيجة موسم أمطار كان عنيفاً جداً في هذه المنطقة الاستوائية التي يؤمها السياح في المواسم الجافة.

وشهد الوضع تحسناً واضحاً هذا الأسبوع مع تراجع حدة الأمطار، ولا تزال بعض المناطق فقط مغمورة بالمياه. لكن انحسار المياه كشف أيضاً عن حجم الدمار الذي يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

من جهته، أعلن رئيس حكومة كيرالا، بينارايي فيجايان، في تغريدة، أن أكثر من 130 ألف منزل ضربتها الفيضانات تم تنظيفها حتى الآن، أي ثلث إجمالي المنازل المتضررة.

وتقوم السلطات من جهة أخرى بتصليح شبكة توزيع الكهرباء.

وأدت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين الأخيرين إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 آلاف كلم من الطرق في كيرالا.