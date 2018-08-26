رئيس وزراء أستراليا الجديد يعين منافسه وزيرا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، #سكوت_موريسون، الأحد، عن تشكيل مجلس وزراء صانع للسلام لا يعاقب منافسيه، عقب صراع قوي على السلطة أطاح بسلفه، وأدى إلى انقسام الحكومة التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي.

وفاز موريسون يوم الجمعة بأصوات نواب الحزب الحاكم لتولي القيادة على حساب منافسه #بيتر_داتون.

وأعاد موريسون، الذي كان الأسبوع الماضي يشغل منصب وزير الخزانة، منافسه داتون إلى وزارة الشؤون الداخلية، وهو المنصب الذي كان يشغله في حكومة تيرنبول.

وتحتاج حكومة المحافظين الائتلافية الممزقة إلى تقديم جبهة موحدة للناخبين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/أيار.

وكان موريسون مواليا لسلفه #مالكولم_تيرنبول الذي طلب منه داتون أن يثبت دعم نواب الحزب الليبرالي الحاكم له في اقتراع، لكن تيرنبول استقال.

واحتفظ ماتياس كورمان، وهو صانع قرار قوي في الحزب وداعم لداتون، بمنصبه كوزير للمالية.

ومن جانبها، أعلنت أول وزيرة خارجية أسترالية، جولي بيشوب، في وقت سابق الأحد أنها استقالت من الحكومة.

وكانت بيشوب، البالغة من العمر 62 عاما، تشغل منصب نائب زعيم الحزب الحاكم منذ عام 2007، وفشلت في أن تصبح رئيسة للوزراء في اقتراع القيادة، الجمعة.

ومن المقرر أن تحل ماريز باين، أول وزيرة دفاع في أستراليا، محل بيشوب في منصب وزيرة الخارجية.