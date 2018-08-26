رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة يواجه مشكلات تقنية ومالية

يواجه مشروع #سدالنهضة الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، مشاكل مالية وتقنية، وفق ما أكده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في مؤتمر صحافي، السبت، إن سد النهضة الإثيوبي الكبير كان مخططا أن ينتهي في غضون 5 سنوات، و "لكن لم نتمكن من ذلك بسسب إدارة فاشلة للمشروع"، وخاصة بسبب تدخل شركة "ميتيك"، تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية، وهي شركة تفتقر للخبرة في مثل هذه المشروعات الكبيرة.

وأوضح أنه بعد تسلم السلطة شكّل لجنة لمتابعة سير العمل في السد.

ونقل موقع the reporter الإثيوبي عن #آبي_أحمد تأكيد زيارته لمشروع سد النهضة قبل شهرين ورصده تأخراً في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية.

وعلق بقوله: "لقد تسلمنا سداً مائياً معقداً لشعب لم ير سداً في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور في أي يوم".

وذكر رئيس الوزراء أن شركة "ساليني" الإيطالية طالبت الحكومة بتعويضات مالية بسبب تأخر شركة "ميتيك" في الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء إن مدير مشروع سد النهضة المقتول المهندس، سميو بقل، "كان يخدم وطنه وضحى بروحه لأجل الوطن، وإن إجراءات التحقيق في الجريمة تجري على قدم وساق".