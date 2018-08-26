مقتل زعيم "داعش" في أفغانستان

قُتل زعيم تنظيم "داعش" في أفغانستان، أبو سعد إرحابي، في ضربة على معاقل للتنظيم بإقليم ننكرهار مساء السبت، وفق ما أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن بكابول في بيان إن 10 آخرين من أعضاء التنظيم قتلوا أيضا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية.

كما أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة، خلال مداهمة اثنين من مخابئ "داعش".

ورسخ التنظيم وجوده في ننكرهار على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان، وأصبح من أخطر الجماعات المتطرفة في البلاد.

ونشط الفرع المحلي من التنظيم، الذي يعرف أحيانا بداعش في ولاية خراسان، منذ عام 2015، وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأميركية.

ومن الصعب تحديد عدد عناصر "داعش" في أفغانستان لتكرار تغيير بعض أفراده لولائهم، لكن الجيش الأميركي يقدره بنحو ألفين.

كذلك استسلم أكثر من 150 عنصراً من "داعش" لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان، حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.