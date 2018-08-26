نائب أميركي يطالب إدارة ترمب بمراقبة إيران وقطر

قال النائب، تيد بود، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كارولينا الشمالية، إن إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، يجب أن تراقب قطر عن كثب لمنع إيران من تمويل الإرهاب من خلال الدوحة.

وأكد #تيد_بود، وهو عضو في لجنة الخدمات المالية ولجنتها الفرعية المعنية بالإرهاب والتمويل غير المشروع، بمجلس النواب الأميركي، في مقال نُشر بموقع شبكة "فوكس نيوز" مساء السبت، أن هناك "مخاوف متزايدة من قيام البنوك الإيرانية بنقل عملياتها من العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني، حيث إن وصول إيران إلى العملات الأجنبية جزء أساسي من تمويل الحكومة ودعمها للإرهاب".

وشدد بود على أن "إعلان إيران مؤخراً عن دعمها للحكومة القطرية، عزز مخاوفنا من أنشطة الحكومتين".

وأضاف: "مع استمرار وزارة الخزانة الأميركية في إعادة العقوبات المفروضة على #إيران، ينبغي على الإدارة أن تولي اهتمامًا لهذه القضايا، وأن تراقب عن كثب إجراءات كل من الحكومتين القطرية والإيرانية، فضلاً عن أنشطة "حزب الله" غير المشروعة حول العالم".

وقال النائب الأميركي إن "إيران وقطر وحزب الله هم المسؤولون عن زيادة الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط، ويجب علينا فرض عقوبات قاسية تحد مباشرة من وصول النظام الإيراني إلى الأموال".

واعتبر تمكن #إيران من استمرار تمويل الإرهاب عن طريق #قطر سيزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة أنها تستمر بدعم ميليشيات حزب الله و #حماس والجهاد الإسلامي وميليشيات العراق، كما تزود ميليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ.

وأوضح بود أن "جميع هذه الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمنية الأميركية، وتسهم في إطالة أمد الصراعات في الشرق الأوسط، وتشكل تهديدًا لحلفائها الرئيسيين في المنطقة".

وأضاف عضو اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأميركي: "ينبغي أن نولي اهتماما لدعم قطر المستمر لجهود الإرهاب التي ترعاها الدولة".

واختتم: "جهودنا للحد من دعم إيران للإرهاب تتطلب التعاون"، مشيراً إلى أن "دعم وتمويل قطر المستمر للجماعات الإرهابية قد تم توثيقه بشكل جيد".