اجتماع أوروبي حول الإبادة الجماعية للروهينغا

تعقد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً هذا الأسبوع مع معدي تقرير الأمم المتحدة بشأن ميانمار الذي قال الاثنين إن الجيش هناك ارتكب أفعالاً "بنية الإبادة الجماعية"، بحق المسلمين الروهينغا.

وأوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "المسؤولون عما توصف بأنها سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة يجب أن يحاسبوا... أي خطوات أخرى يتخذها الاتحاد الأوروبي هي أمر يجب مناقشته مع الدول الأعضاء"، لافتة إلى أن تقرير الأمم المتحدة صدر في وقته، إذ يظل الوضع في ميانمار "شديد الخطورة".





وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار، لكنه تجنب حتى الآن استهداف القائد العام للجيش هناك. وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم إن القائد العام للجيش وخمسة جنرالات يجب أن يواجهوا ملاحقة قضائياً لتدبيرهم أبشع جرائم يعاقب عليها القانون.



ولم يصدر تعليق بعد من حكومة ميانمار على التقرير الذي تسلمت نسخة منه مسبقاً بموجب الممارسات المتبعة.

بريطانيا: الانتهاكات الوحشية بحق الروهينغا تستوجب العقاب

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق المسلمين الروهينغا يجب معاقبتهم بعد صدور تقرير من الأمم المتحدة يدين ارتكاب أعمال وحشية في ميانمار.



كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد، أنه "لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك حصانة من العقاب على ارتكاب مثل هذه الأفعال".