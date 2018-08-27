المفوضية الأممية للاجئين تدعو لحل طويل الأمد في أوروبا

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن شعورها بالارتياح عقب انتهاء أزمة المهاجرين الأخيرة، لكنها دعت أوروبا مجدداً لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة بحراً.

وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان صدر في جنيف، الأحد، إن مأزق 190 مهاجراً أنقذتهم سفينة خفر السواحل الإيطالية في 16 أغسطس/آب "يجب أن يكون نداء صحوة".

بعد توقف السفينة ديتشي في صقلية، رفضت الحكومة الإيطالية السماح لأي راكب ما لم يكن قاصراً أو بحاجة إلى مساعدة طبية بالهبوط من السفينة.

وسمح للمهاجرين الـ140 الباقين بمغادرة السفينة صباح الأحد بعد أن تولى الأساقفة الكاثوليك في إيطاليا مسؤولية 100 منهم، وعرضت ألبانيا وإيطاليا استقبال نحو 20 شخصا.

وقال غراندي: "انتهى مأزق ديتشي الآن، ولكن ماذا سيحدث المرة القادمة؟ نحن بحاجة إلى نهج تعاون أوروبي موثوق تجاه من يتم إنقاذهم في البحر".