منذ 4 سنوات.. أول قارب لجوء يصل أستراليا

احتجز 15 مهاجراً بعدما وصلوا إلى ساحل كيب كيمبرلي في ولاية كوينزلاند الواقعة شمال أستراليا.

وتتزايد المخاوف في أستراليا بشأن عدد آخر من الأشخاص يشتبه في كونهم من راغبي اللجوء، وفروا إلى غابة استوائية تنتشر فيها التماسيح، بعدما جنح قاربهم نحو المياه الأسترالية، السبت.

ويعتقد أن القارب أبحر من فيتنام، وبالرغم من بعض التقارير التي أشارت إلى أنه ربما يكون زورق صيد غير مشروع، قال وزير الشؤون الداخلية الاثنين إنه أول قارب طالب لجوء يصل إلى أستراليا منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوقفت أستراليا فعلياً وصول القوارب بالاستعانة بقوات البحرية التي تقوم بإعادتها وإبعاد طالبي اللجوء إلى معسكرات الهجرة في دولتي بابوا غينيا الجديدة وناورو في المحيط الهادئ.