ميركل: الجدل حول اعتزال مسعود أوزيل لم يعجبني 

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل أن طريقة الجدل في قضية اعتزال مسعود أوزيل اللعب دوليا مع منتخب بلادها "لم تعجبها".

وأشارت ميركل في تصريحات للقناة الأولى الألمانية "ARD" إلى صورة التقطها أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قبل اعتزاله، والتي أثارت جدلا واسعا لدى أوساط ألمانية، وتعرض لاعب المنتخب الألماني من جرائها لـ"هجمات عنصرية".

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وأكدت: "قد تكون هناك آراء مختلفة حول ما إذا كانت الصورة صائبة أم خاطئة. لكن طريقة الجدل التي تلت ذلك لم ترق لي جزئيا".

وأوضحت أنه: "إذا ما كان أحد المهاجرين يقول أنا لا أعامل بشكل جيد في هذا المجتمع، سواء كان هذا أوزيل أو غيره، فمن الضروري على الأقل أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وفي 22 يوليو الماضي، أعلن مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، بحسب ما أسماها، فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بحسب تعبيره، بعد ظهوره في صورة مع أردوغان، في مايو الماضي.

الجدير ذكره أن مسعود أوزيل ألماني من أصل تركي توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم عام 2014 في #البرازيل.