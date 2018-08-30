إثيوبيا.. مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية عسكرية

قالت وكالة فانا الإثيوبية للأنباء إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في منطقة أوروميا اليوم الخميس، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 18 بينهم 15جنديا.

وأضافت الوكالة التابعة للدولة أن القتلى الثلاثة الآخرين مدنيون. ولم ترد أنباء بعد عن المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة بالتحديد، وما إذا كانت هناك أي خسائر أو أضرار على الأرض.

وأكد أديسو أريجا، وهو وزير في حكومة منطقة أوروميا، تقرير الوكالة وكتب على تويتر "كل الركاب على متن الطائرة لقوا حتفهم.. يجري التحقيق في السبب.. تعازينا للأسر".

وذكر أن الطائرة انطلقت من بلدة ديري داوا في شرق إثيوبيا وكانت في طريقها إلى بيشوفتو، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة أديس أبابا.