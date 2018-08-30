تسرب هواء في الجانب الروسي من محطة الفضاء الدولية

ظهر تسرب هوائي محدود في الجانب الروسي من محطة الفضاء الدولية. وأكدت ناسا ومسؤولون فضائيون روس اليوم الخميس أن رواد الفضاء الستة ليسوا عرضة لأي خطر. ويعمل الطاقم ومراقبون أرضيون على عزل التسرب.

وقال مسؤولون روس إن تسرب الضغط اكتشف ليلة أمس الأربعاء، وقد يكون نتيجة ضربة نيزك دقيق. ويعتقد أنه في مركبة سويوز التي رست مؤخرا في المحطة.

ووصلت هذه المركبة وهي واحدة من اثنين من طراز سويوز هناك - إلى المحطة في يونيو / حزيران وبها ثلاثة من رواد الفضاء. وهي التي ستنقلهم إلى الأرض أيضا في ديسمبر / كانون أول القادم.

والمحطة التي تقع على ارتفاع 250 ميلا بها حاليا ثلاثة أميركيين وروسيان وألماني.