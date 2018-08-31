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الكرملين يؤكد: بوتين سيلتقي أردوغان وروحاني في سبتمبر

المصدر: موسكو - رويترز
الرؤساء الثلاثة في أنقرة إبريل الماضي
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من أيلول/سبتمبر.

واجتمع الرؤساء الثلاثة بأنقرة في نيسان/إبريل حيث بحثوا التطورات في سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي" قد أعلن الاثنين أن تركيا وإيران وروسيا تعقد قمتها الثلاثية المقبلة حول سوريا في 7 أيلول/سبتمبر، في إيران.

وأوضح التلفزيون أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيحضر القمة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيزور إيران في السابع من أيلول/سبتمبر.

كلمات دالّة

#إيران, #الكرملين, #سوريا, #روسيا, #تركيا, #قمة

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