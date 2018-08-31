الكرملين يؤكد: بوتين سيلتقي أردوغان وروحاني في سبتمبر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من أيلول/سبتمبر.

واجتمع الرؤساء الثلاثة بأنقرة في نيسان/إبريل حيث بحثوا التطورات في سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي" قد أعلن الاثنين أن تركيا وإيران وروسيا تعقد قمتها الثلاثية المقبلة حول سوريا في 7 أيلول/سبتمبر، في إيران.

وأوضح التلفزيون أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيحضر القمة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيزور إيران في السابع من أيلول/سبتمبر.