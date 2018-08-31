مقتل زعيم انفصاليي أوكرانيا بانفجار في مقهى

نقلت وكالة الأنباء الناطقة باسم انفصاليين تدعمهم روسيا، ويقاتلون في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، الجمعة، أن زعيم الانفصاليين ألكسندر زخارشنكو لقي مصرعه في انفجار بمقهى.

وقالت وكالة الأنباء "دان" الناطقة بلسان المتمردين إن الانفجار الذي وقع بعد ظهر الجمعة، وأودى بحياة زخارشنكو (42 عاماً)، دمر المقهى الكائن في دونيتسك المدينة الرئيسية في المنطقة.

كان زخارشنكو رئيس وزراء ما تطلق على نفسها اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية"، التي تقاتل إلى جانب جمهورية لوهانسك الانفصالية المجاورة، القوات الأوكرانية منذ العام 2014.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.

واندلع التمرد في دونيتسك ولوهانسك فور عزل الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش من منصبه وسط تظاهرات حاشدة في فبراير 2014.

وبتشجيع من قيام روسيا بضم منطقة القرم، الأمر الذي وقع بعد عزل يانوكوفيتش، كان قادة المتمردين يأملون في البداية بقيام روسيا بضمهما أيضاً.

وأصبح زخارشنكو رئيسا لوزراء جمهورية دونيتسك الشعبية في أغسطس 2014.