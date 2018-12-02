الحرارة والرياح تؤججان حرائق الغابات في أستراليا

كافح رجال الإطفاء في ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا أكثر من مئة حريق غابات اليوم الأحد مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية في أجزاء من الولاية التي تعاني من الجفاف.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية أججت حرائق الغابات في جزء كبير من الولاية التي تشتهر بالتعدين والزراعة.

وقال هاري كلارك، الخبير بمكتب الأرصاد الجوية لرويترز "هذه الأجواء الدافئة مع الرياح العاتية هي ما تؤدي إلى زيادة خطر الحرائق اليوم".

وأضاف أن الأجواء "غير عادية تماما" بالنسبة لكوينزلاند في مثل هذا الوقت من العام، ومن غير المرجح أن تتحسن الأحوال الجوية السيئة حتى يوم الثلاثاء.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند إن حرائق الغابات مندلعة منذ أكثر من أسبوع في بعض أجزاء الولاية وتم استدعاء رجال الإطفاء من أنحاء أستراليا للمساعدة في احتواء النيران.

ووقعت حالة الوفاة الوحيدة المرتبطة بالحرائق مساء الجمعة في بلدة رولستون عندما سقطت شجرة على شاب يبلغ من العمر 21 عاما كان يحاول إخماد حريق.

وقال مايكل مكورماك نائب رئيس الوزراء إن الحرائق دمرت أكثر من مليون و300 ألف فدان من الأراضي الزراعية في الولاية.

وتعاني أجزاء من الساحل الشرقي لأستراليا أيضا من الجفاف الذي دمر محاصيل القمح.