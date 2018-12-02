مقتل 10 مدنيين جراء غارة جوية شرقي أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن #غارة جوية قتلت ما لا يقل عن 10 مدنيين في ولاية باكتيا شرقي البلاد المتاخمة لباكستان.

وأفاد شوستا جان أحادي، وهي عضو سابق في مجلس الولاية، أن نساء وأطفالا كانوا من بين الذين قتلوا في وقت متأخر السبت.

وأضاف أحادي أن السكان المحليين عرضوا الجثث واحتجوا يوم الأحد.

وقال عبد الله حسرات المتحدث باسم الحكومة المحلية إن الغارة الجوية قتلت أربعة متمردين، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ في مزاعم سقوط ضحايا #مدنيين.

وفي حادث منفصل وقع في ولاية هلمند الجنوبية، قتلت غارة جوية حاكم ظل لحركة #طالبان واثنين من حراسه، بحسب المتحدث باسم الحكومة المحلية عمر زواك.

ولم يصدر تعليق فوري من طالبان التي تسيطر على نحو نصف البلاد وتدير إدارة موازية. ولم يتضح على الفور من نفذ الغارة الجوية.