باكستان:ترمب يطلب مساعدة عمران خان في محادثات مع طالبان

قال متحدث باسم الحكومة الباكستانية إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تواصل مع رئيس الوزراء #عمران_خان ، حيث أرسل إليه رسالة يطالب فيها إسلام أباد بالتعاون في جلب #طالبان إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة من 17 عاما في #أفغانستان المجاورة.

وأفاد المتحدث فؤاد تشودري أن خان تلقى رسالة ترمب صباح الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن خان قوله إن باكستان ستواصل جهودها للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان.

وتأتي رسالة ترمب بعد أسبوعين على اتهام إسلام آباد في تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني بإيواء زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن رغم حصولها على مليارات الدولارات من المعونة الأميركية.

في ذلك الوقت، قالت إسلام آباد "مثل هذه اللهجة التي لا أساس لها.. غير مقبولة على الإطلاق."

وشدد خان على أن الولايات المتحدة قدمت لباكستان ما وصفها ب 20 مليار دولار من المساعدات.