غزة.. حكم بإعدام 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل

أصدرت محكمة عسكريةتابعة لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية مُتفاوتة بحق 14 فلسطينياً بتهم التخابر مع إسرائيل، تضمنت 6 أحكام بـ"الإعدام".

وجرى إعلان الأحكام القضائية خلال مؤتمر صحافي لمتحدث باسم إدارة الأمن في غزة التابع لحماس إياد البزم ورئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان.

وأكد البزم أن هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه.

وقال البزم خلال المؤتمر الصحافي: "الأجهزة الأمنية حققت إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمةً، أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية".