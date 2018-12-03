لبنان.. وفاة رجل وطفل سوريين في حريق بمخيم للاجئين

توفي لاجئان سوريان أحدهما طفل، فجر الاثنين، جراء حريق نشب في مخيمهم في بلدة اليمونة في شرق #لبنان، وفق ما قال نائب رئيس البلدية حسين شريف لوكالة "فرانس برس".

وقال شريف إن الحريق الذي اندلع فجراً أسفر عن "احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات".

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وأشار شريف إلى أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن. وقال "يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة شاعلة ليلاً أو قد يكون ماساً كهربائياً"، موضحاً أن "انفجار برميل مازوت في أحد الخيم كان السبب وراء انتشار الحريق".

وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان كما أرسلت الأمم المتحدة فريقاً إلى المخيم، وفق شريف.

وروى أحد اللاجئين لـ"فرانس برس" أنه "عند الساعة الثالثة فجراً، سمعنا أصوات صراخ وإذ بنا نجد النيران تلتهم المخيم ونحن غير قادرين على إطفائها".

وأظهرت صور خيماً وقد تحولت إلى رماد ولم يبق منها سوى أعمدة. وفي إحدى الصور، بدت طفلة وهي تبحث بين كومة من الثياب المحترقة، وفي أخرى وقف شبان عاجزين ينظرون إلى الخراب من حولهم.

وتولت فرق إطفاء الدفاع المدني، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان".

وتعرضت مخيمات للاجئين السوريين مرات عدة لحرائق خلال السنوات الماضية.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه. ويعيش اللاجئون وسط ظروف صعبة بعضهم في مخيمات عشوائية ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.