مدير المخابرات البريطانية لروسيا: لا تستهينوا بالغرب

حذر أليكس يانجر مدير جهاز #المخابرات_البريطانية (إم.آي 6) الكرملين، اليوم الاثنين، مطالبا إياه بعدم الاستهانة بالغرب بعد الاعتداء بغاز أعصاب على #جاسوس_مزدوج متقاعد في إنجلترا والذي أثار المخاوف من الأنشطة الروسية السرية بالخارج.

وفي ثاني كلمة مهمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014، قال يانجر إن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب.

وتابع لطلبة بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا "استخدمت روسيا سلاحا كيمياويا عسكريا على الأراضي البريطانية".

واستطرد "نيتنا أن تدرك الدولة الروسية أنه مهما كانت المزايا التي تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة".

وقال "أحث روسيا أو أي دولة أخرى تعتزم تخريب طريقة حياتنا على ألا تستهين بإصرارنا وقدراتنا أو إصرار وقدرات حلفائنا... نحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".