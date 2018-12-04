العثور على جثث ثلاثة مهاجرين تجمدوا حتى الموت

عثر على جثث ثلاثة مهاجرين تجمدوا حتى الموت غرب تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وقالت "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن الجثث الثلاث عثر عليها في ثلاث قرى في محافظة أدرنة غرب البلاد والمتاخمة لحدود اليونان.

وأحد الضحايا كان أفغانيا فيما لم تعرف هوية الضحيتين الأخريين، وكشفت الفحوص الأولية أنهما تجمدا حتى الموت.

وقال للصحافيين مهاجر أفغاني ألقت السلطات اليونانية والتركية القبض عليه، إن اليونان تعيد المهاجرين غير الشرعيين بواسطة قوارب صغيرة تسير في نهر ماريتسا الذي يمر في كلا البلدين.

ويستخدم المهاجرون مسار بحر إيجة ومسارات برية للعبور إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأدى اتفاق أبرم عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى تراجع كبير في أعداد المهاجرين الذين لا يزالون يحاولون القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.