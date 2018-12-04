روسيا ترفع الحظر "جزئيا" عن موانئ أوكرانية ببحر آزوف 

أعلنت كييف، الثلاثاء، أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، في مؤشر على تراجع حدة التوتر في المنطقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، تصاعدت حدة التوتر في بحر آزوف إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحارا في أول نزاع عسكري مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني فولوديمير أوميلان إنه "تم رفع الحظر جزئيا عن ميناءي برديانسك وماريوبول"، الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف واللذين يعتبر تواصل العمل فيهما غاية في الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد.

ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن "السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية (...) عادت الحركة جزئيا".

لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف وواحدة تنتظر المغادرة.

وأعرب الوزير عن أمله في رفع الحظر عن الموانئ بشكل كامل وإطلاق سراح البحارة خلال الأيام المقبلة.

وحملت كييف موسكو مسؤولية توقف حركة عشرات السفن عبر المضيق الذي يربط البحرين الأسود وآزوف.

وأعلنت روسيا سيطرتها على المضيق بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وفي أعقاب المواجهة العسكرية الشهر الماضي، رفعت أوكرانيا درجة التأهب في أوساط قواتها وفرضت قانون الطوارئ في مناطقها الحدودية.

وأسفر النزاع المسلح في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال خمس سنوات.