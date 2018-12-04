نتنياهو: أنفاق حزب الله تهدف لإدخال إرهابيين لأراضينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف لإدخال إرهابيين إلى أراضينا.

وذكر نتنياهو: "اتخذنا قراراً بالتحرك قبل أسابيع وبدأنا التنفيذ هذا الصباح"، مؤكداً أن العملية ستستمر ما كان ذلك ضرورياً.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه كشف "أنفاقاً هجومية" على الحدود مع لبنان قام حزب الله بحفرها، معتبراً ذلك خرقاً للقرار 1701، ومحملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

وأوضح في بيان، الثلاثاء، أنه أطلق ليل الاثنين عمل "درع الشمال" لكشف وهدم تلك الأنفاق التي قامت ميليشيات حزب الله بحفرها نحو الداخل الإسرائيلي". وأضاف أن "منظمة حزب الله الإرهابية تقف خلف حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تدعم "بقوة" العملية الإسرائيلية ضد أنفاق ميليشيا حزب الله.