بدعم أميركي.. مداهمة دامية استهدفت حركة الشباب بالصومال

قال مسؤولون بجهاز الاستخبارات الصومالي، اليوم الأربعاء، إن قوات خاصة مدعومة بقوات أميركية داهمت نقطتي تفتيش تابعتين لحركة الشباب كانت الحركة تستخدمهما لابتزاز مركبات تجارية، ما أدى إلى مقتل عدد من المقاتلين.

وأضاف المسؤولون أن غارتين أميركيتين شنتا في المنطقة خلال مداهمة الليلة الماضية أسفرتا عن تدمير حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات كانت معدة لشن هجوم مركب على موقع غير محدد.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، كونهم غير مخولين بالحديث إلى الإعلام.

ولم تعلق قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا على التطورات بعد.

إطلاق نار وانفجارات

وأبلغ سكان قرية أودغيلي في منطقة شبيلي السفلى جنوب البلاد للأسوشييتد برس بسماع إطلاق نار وانفجارات.

وصعد الجيش الأميركي قتاله ضد الشباب منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، حيث نفذ المزيد من الغارات الجوية عام 2017 مقارنة بالغارات التي شنها على مدار العقد الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن سبع وثلاثين غارة هذا العام.

وتعتمد حركة الشباب على أعمال ابتزاز واسعة النطاق، تستهدف رجال الأعمال والمسافرين لتمويل هجماتها في المدن الكبرى مثل مقديشو، وجمع ملايين الدولارات سنويا.

واستهدف الجيش الأميركي بالتنسيق مع القوات الصومالية وقوة تابعة للاتحاد الإفريقي عمليات تمويل الشباب في الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤولون في الاستخبارات الصومالية الشهر الماضي إن 4 صواريخ على الأقل ضربت قاعدة يتمركز فيها أكثر من 30 متطرفا كانوا مكلفين بجمع ضرائب على تفرضها الحركة على الماشية في المجتمعات الريفية في منطقة مودوغ وسط البلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي مقتل قائد مجموعة جمع الضرائب في منطقة شبيلي السفلى في كمين استهدف اجتماع لمسلحي الشباب جنوب الصومال.