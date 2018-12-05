فرنسا: لا يمكن السماح لضريبة بتهديد وحدة الأمة

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الأربعاء، تشكيل لجنة للحوار والبحث عن حلول مناسبة للأزمة في باريس.



وأكد فيليب - الذي مثل أمام البرلمان - أن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب، إن لم تجد حلولاً بديلة مناسبة، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح لضريبة بتهديد وحدة الأمة.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن الغضب في الشارع ناجم عن صعوبة تلبية الكثير من احتياجات المواطنين، مجدداً التأكيد على القرار المعلن أمس بتأجيل فرض الضرائب لستة أشهر، لبحث الخيارات البديلة.

في الأثناء.. واصل طلبة جامعيون في مدينة مرسيليا الفرنسية احتجاجاتهم اليوم ضد سياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون، الإصلاحية.

وندد الطلاب بالتعديلات التي طالت نظام الالتحاق بالجامعات ورسوم الدراسة.

هذا ونزل طلاب إلى شوارع مدينة تولوز في جنوب غربي فرنسا أمس الثلاثاء، للاحتجاج على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون، تشمل نظاما جديدا للاختيار في المدارس الثانوية وزيادة رسوم القيد.





وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المتظاهرين بإشعال النار في صناديق القمامة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم من جانب الشرطة.



وقالت السلطات المحلية إن النار أضرمت في مدرسة بالقرب من تولوز.

🇫🇷 TOULOUSE: A high school pupil has been seriously injured in a fire during a student demonstration against the reform of the baccalaureate and Parcoursup. pic.twitter.com/gicvlTLm1I — Keith Walker🍂 (@KeithWalkerNews) December 4, 2018





وتصاعدت الاحتجاجات الطلابية في مناطق مختلفة من البلاد بإشعال النار في عدد من المباني والاشتباك مع الشرطة، وذلك في نطاق احتجاجات أخرى على إصلاحات واسعة للرئيس الفرنسي.



وفاجأت احتجاجات السترات الصفراء ضد رفع أسعار الوقود ماكرون يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني، في الوقت الذي كان يحاول فيه مقاومة تراجع شعبيته.