رومانيا تحتجز صحافياً تركياً بناء على مذكرة توقيف

أوقفت السلطات الرومانية صحافيا #تركيا يشتبه في صلته بفتح الله #غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدير انقلاب فاشل عام 2016.

وصرحت ممثلة الادعاء في بوخارست فيفيانا تشيوكا لأسوشييتدبرس بأن الصحافي كمال دميركايا احتجز اليوم الأربعاء، استنادا إلى طلب ترحيل من تركيا، لكونه "عضوا في جماعة إجرامية إرهابية".

وقالت صحيفة "زمان رومانيا" إن موظفها تم توقيفه "بناء على أمر" من الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان.

ومن المقرر أن يمثل دميركايا أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.

كانت حكومة أنقرة أغلقت مكاتب صحيفة "زمان" في تركيا بعد الانقلاب الفاشل، الذي ينفي غولن الضلوع فيه.

وتصدر "زمان"، المنتقدة لأردوغان، حاليا في رومانيا وبلغاريا.

وأوضحت "زمان رومانيا" أن دميركايا أقام في رومانيا لعامين "وكان يكتب عن سوء استغلال السلطة في أنقرة".