أنفاق حزب الله.. فريق تقني أممي إلى إسرائيل للتحقق

يتوجه فريق تقني من بعثة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إلى إسرائيل، الخميس، من أجل التحقق من أنفاق قالت إسرائيل الثلاثاء إن حزب الله حفرها من مناطق في الجنوب اللبناني باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وذكر بيان لليونيفيل أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد الأربعاء بين ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، على أن ترسل اليونيفيل فريقا فنيا إلى إسرائيل يوم الخميس "للتأكد من الحقائق".

وكانت البعثة، أعلنت الأربعاء أن رئيسها وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، ترأس اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة برأس الناقورة، وشملت المناقشات "أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه في أنه أنفاق".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأربعاء إن إسرائيل لم تقدم دليلاً، خلال الاجتماع مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على وجود أنفاق للهجوم عليها على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأضاف بري وهو حليف سياسي لحزب الله "الرواية مشكوك فيها بالطبع، وقد طالب لبنان بالإحداثيات حول الموضوع المتعلق بالمزاعم الإسرائيلية. ولم نتلق أي شيء عن هذه الإحداثيات وهل فعلا هذه الأنفاق موجودة أم لا".

في حين شدد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على عدم التصعيد جنوباً، قائلاً: "إن التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية، يجب ألا تشكل سبباً لأي تصعيد، وهو ما يريده لبنان ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن الثلاثاء إطلاق عملية #درع_الشمال من أجل تدمير أنفاق قال إن حزب الله حفرها نحو الداخل الإسرائيلي، ونشر المتحدث الإعلامي باسمه، أفيخاي أدرعي، الأربعاء على حسابه على تويتر فيديوهات وصور قال إنها تظهر نفقاً قبالة بلدة #كفركلا اللبنانية، كما نشر صوراً لمصنع زعم أنه أعد من أجل صنع بلوكات تساعد حزب الله، في عملية الأنفاق هذه.