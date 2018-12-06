الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور الإمارات في فبراير

أعلن الفاتيكان، الخميس، أن #البابا_فرنسيس سيزور الإمارات في شهر فبراير/شباط القادم.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا سيزور أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في الإمارات.

والعام الماضي أشاد البابا بالسياسة المنفتحة والمتسامحة التي تنتهجها #الإمارات، واعتبرها مثالاً يحتذى وتنبع من التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان.

وأثنى البابا على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانسجام في الإمارات، وذلك خلال لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي.